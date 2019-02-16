Мадуро решил защищать Венесуэлу с оружием в руках

Для защиты от возможного вторжения в Венесуэлу Николас Мадуро предложил план постоянного развертывания вооруженных сил. Он подчеркнул, что поддерживать мобилизованными боливарианские вооруженные силы ради защиты республики – его конституционная обязанность. Об этом Мадуро заявил, подводя итоги маневров Angostura.

План, по словам президента Венесуэлы, должен регулировать развертывание и подготовку сил, расположение ракет, танков, солдат, сочетание средств ПВО, морских сил, передает РИА Новости.

Мадуро сообщил, что вторжение в Венесуэлу подготавливают две страны – США и Колумбия. Предложенный им план сможет гарантировать мир и безопасность на границах. "План с нашей стороны — это мир и уважение", — сказал Мадуро и отметил, что не может сказать того же про президента Колумбии Ивана Дуке, имеющего план войны против Венесуэлы, поддержанный США.