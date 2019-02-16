Наместников и Бучневич принесли победу "Рейнджерс" над "Сэйбрс"

За океаном стартовал очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге. "Нью-Йорк Рейнджерс" в выездном поединке одержали разгромную победу над "Баффало Сэйбрз" со счетом 6:2.

Свой вклад в успех команды из Нью-Йорка внесли российские легионеры "рейнджеров" Владислав Наместников и Павел Бучневич. Наместников стал самым результативным игроком матча, набрав три очка по системе "гол+пас" (2+1). Бучневич же отметился одним голом и еще одной голевой передачей. Помимо них также забивали Бу Нивс, Йеспер Фаст и Джимми Веси.

Кроме того, в составе "Нью-Йорка" отличился еще один россиянин – голкипер Александр Георгиев, ставший автором 31 отраженного броска из 33 нанесенных по его воротам.

Теперь в активе "Рейнджерс" 58 очков и 12 место в Восточной конференции НХЛ, в то время как у "Баффало" 63 балла и 10 строчка также на Востоке.