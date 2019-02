В Нигерии на неделю перенесены президентские выборы

Независимая национальная избирательная комиссия Нигерии (INEC) перенесла президентские выборы на неделю – с 16 на 23 февраля. Это связано с неготовностью INEC обеспечить свободное и справедливое голосование.

INEC проверила логистику и операционные планы для проведения выборов и сделала вывод, что невозможно провести голосование в срок, о чем сообщается в Twitter комиссии.

Breaking News: The #NigeriaDecides2019 Elections now to hold on; 23rd February, 2019 for Presidential and National Assembly while the Governorship, State House of Assembly and the FCT Area Council Elections is to hold on 9th March, 2019. pic.twitter.com/6zhvBLQe2a