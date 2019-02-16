До 24 февраля будут закрыты пять станций Сокольнической линии метро Москвы

С 16 по 24 февраля для пассажиров закрыли участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Красносельская". Ограничения вызваны строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии, требующим временного прекращения движения поездов. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы департамента транспорта Москвы.

Как уточняется, в обычном режиме поезда начнут ходить в 5:30 25 февраля.

В эти дни между закрытыми станциями метрополитена будет курсировать бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ, передает ТАСС. В перевозках будет задействовано более 230 автобусов. Они будут передвигаться, останавливаясь у закрытых станций, с интервалом раз в минуту.

В период с 16 по 24 февраля для приоритетного движения компенсационного транспорта будут перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь и съезды к ним. Изменения начинают действовать с 00:01 16 февраля до 23:59 24 февраля. Подробная схема ограничений размещена для ознакомления на Едином транспортном портале.

Большая кольцевая линия – строящаяся линия Московского метрополитена, на схеме метро обозначенная номером 11 и окрашенная в бирюзовый цвет. В 2021-2022 годах после завершения строительства она станет самой протяженной линией столичного метрополитена. Всего на Большой кольцевой линии разместится 31 станция.