Федор Чалов заинтересовал английские клубы

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов вызвал интерес со стороны нескольких клубов английской премьер-лиги. Об этом сообщил известный агент Шандор Варга, который при этом отказался называть конкретные клубы.

"Из всех российских игроков обратил на себя внимание Федор Чалов, которым интересуются в Англии, — приводит слова Варги еженедельник "Футбол". – Имена клубов назвать не смогу, но за ним совершенно точно следят, ведь он себя здорово проявил себя в первой части сезона. Но на мой взгляд, ему пока рано уезжать – он и так находится в прекрасном клубе с очень сильным тренером. Спешить ему некуда".

Напомним, что Чалов выступает за основной состав ЦСКА с 2016 года. Он является воспитанником армейского клуба. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до завершения сезона 2021/22. В текущем сезоне он сыграл 7 игр, стал автором девяти голов и четырех результативных передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.