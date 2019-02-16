Стрелок из Иллинойса, убивший пять человек, открыл огонь после сообщения об увольнении

Сотрудник Henry Pratt, который устроил стрельбу в здании компании в городе Аврора (штат Иллинойс, США), открыл огонь на совещании, на котором ему сообщили об увольнении. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, стрелявший – 45-летний сотрудник компании Henry Pratt Гэри Мартин.

В пятницу, 15 февраля, Мартину сообщили, что его планируют уволить из компании, в которой он проработал порядка 15 лет в качестве сборщика. Во время встречи по поводу его увольнения Мартин устроил стрельбу, передает РИА Новости.

В настоящее время правоохранители продолжают расследование мотивов преступника и пытаются определить, спланировал ли он свое нападение заранее.

По последней информации, в результате ЧП погибли пять человек, в том числе четыре полицейских. Еще пять сотрудников полиции и несколько гражданских получили ранения.