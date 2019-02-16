"Каролина" нанесла "Эдмонтону" третье поражение подряд

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжаются матчи очередного игрового дня. "Каролина Харрикейнз" на своей площадке одержала победу над "Эдмонтоном Ойлерз". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "ураганов".

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лукас Валльмарк и Нино Нидеррайтер, оформивший дубль. У "Эдмонтона" единственную шайбу забил Леон Драйзайтль. Это поражение стало для "Ойлерз" третьим подряд в рамках "регулярки" НХЛ.

Также отметим, что за "Каролину" сыграл россиянин Андрей Свечников, однако отметиться результативными действиями он за 15 минут 54 секунды не смог.

В еще одном матче дня "Нью-Джерси Девилз" на выезде дожал "Миннесоту Уайлд". "Дьяволы" проигрывали по ходу встречи со счетом 1:4, но смогли сначала сравнять счет (4:4), перевести игру в овертайм, в котором и смогли добыть волевую победу – 5:4 в пользу "Нью-Джерси".