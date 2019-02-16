Bellator 215: бой Харитонова с Митрионом признали несостоявшимся

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов не смог завершить бой против американского соперника Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215. Американец нанес россиянину удар в пах. Поединок признан арбитрами несостоявшимся.

Спустя 15 секунд после начала боя Митрион пытался провести внутренний лоукик, но удар не удался, и американец угодил Харитонову в пах. После этого Сергей не смог встать на ноги и покинул октагон на носилках.

Рефери поединка злого умысла в действиях Митриона не увидел, а сам боец принес свои извинения пострадавшему сопернику и болельщикам.

Накануне поединка в активе Харитонова было 34 боя, в которых он одерживал победу 28 раз и еще 6 раз терпел поражения. На счету Митриона 19 поединков и 13 побед.