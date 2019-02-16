Украина заявила о возможности снабжать Евросоюз газом вместо России

Украина в состоянии поставлять газ в Европейский союз вместо России. Об этом заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины от партии "Основа" Сергей Тарута.

На своей странице в Facebook Тарута написал, что в газовом вопросе Украина может перестать быть проблемой для Европы, а стать решением. Также депутат предложил нарастить добычу собственного газа.

Тарута высказал мнение, что США и Евросоюз рассматривают проект "Северный поток – 2" с разных сторон. Вашингтон видит в строительстве газопровода угрозу для безопасности, а ЕС – экономическую выгоду.

Украина может заменить Россию на этом рынке и стать сильным субъектом на мировом рынке газа, подчеркивает Сергей Тарута.

28 января текущего года в Верховной раде заявили о вероятном крахе экономики Украины после завершения контракта по транзиту газа через территорию страны, напоминает газета "Известия".

Нынешний контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" о транзите газа истекает в конце 2019 года. "Северный поток – 2" будет введен в эксплуатацию в 2020 году. При этом официальный Киев не идет на компромисс с Москвой касательно вопросов заключения нового договора.

"Северный поток – 2" проводится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения поставок газа в Европейский союз. Не поддерживают проект страны Прибалтики, Польша, Украины, боящаяся потерять транзит российского газа, и Соединенные Штаты Америки, которые планируют продавать Евросоюзу свой сжиженный природный газ.