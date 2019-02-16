Харитонов доставлен в больницу после удара в пах от Митриона

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов находится в больнице после поединка с американским соперником Мэттом Митрионом. Американец нанес россиянину удар в пах, после чего тот не смог продолжить поединок. В итоге бой признан арбитрами несостоявшимся.

Поединок проходил в американском городе Анкасвилл в рамках турнира Bellator 215.

Как рассказал тренер Харитонова Руслан Кривуша, сейчас он вместе со спортсменом находится в больнице. По его словам, удар пришелся в "неудачное место бандажа".

"Сергей не может выпрямить левую ногу, сразу же начинаются боли", — отметил наставник Харитонова, которого цитирует ТАСС.

Отметим, что рефери в октагоне злого умысла в действиях Митриона не увидел, а американский боец принес свои извинения пострадавшему и болельщикам.