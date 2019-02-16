Харитонов: Митрион - корявый боец, попал не туда

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал инцидент со своим участием в бою с американцем Мэттом Митрионом. Россиянин получил удар в пах, после чего не смог продолжить поединок. В итоге бой был признан судьями несостоявшимся.

Харитонов подчеркнул, что на 100% уверен в том, что удар американца был случайностью. После боя россиянин был доставлен в больницу.

"Митрион хотел провести внутренний лоу-кик, но он корявый боец, поэтому не попал", — заявил российский спортсмен, которого цитирует ТАСС. Кроме того, Харитонов заявил, что испытывает разочарование, так как очень долго ждал этого боя.

Отметим, что сам Митрион принес свои извинения пострадавшему и болельщикам. Он заявил, что не хотел нанести сопернику травму.

Поединок проходил в американском городе Анкасвилл в рамках турнира Bellator 215.