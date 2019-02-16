16 февраля 201910:20
Российская шахматистка Гунина выиграла турнир в Сент-Луисе
В американском Сент-Луисе завершился представительный женский шахматный турнир. Победительницей соревнований стала россиянка Валентина Гунина.
В заключительном туре российская шахматистка сыграла вничью с соотечественницей Александрой Костенюк. По итогам турнира Гунина набрала 7 очков и на 0,5 балла опередила Костенюк.
Третье место с 5,5 очками заняла американка Ирина Круш, которая в последнем туре одержала победу над представительницей Индии Дронавалли Харикой.
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