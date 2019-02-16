Российская шахматистка Гунина выиграла турнир в Сент-Луисе

В американском Сент-Луисе завершился представительный женский шахматный турнир. Победительницей соревнований стала россиянка Валентина Гунина.

В заключительном туре российская шахматистка сыграла вничью с соотечественницей Александрой Костенюк​​​. По итогам турнира Гунина набрала 7 очков и на 0,5 балла опередила Костенюк.

Третье место с 5,5 очками заняла американка Ирина Круш, которая в последнем туре одержала победу над представительницей Индии Дронавалли Харикой.