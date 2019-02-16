Семь человек погибли, 2 пострадали из-за отравления газом на бумажной фабрике в Китае

Семь человек погибли, двое пострадали в результате отравления газом на юге Китая. Инцидент произошел в 23.30 по местному времени (18.30 по Москве) на бумажной фабрике, размещенной в китайской провинции Гуандун.

Предварительное расследование показало, что девять рабочих по неизвестной пока причине оказались заперты в коллекторе, сообщает Центральное телевидение Китая. Вызванные другими сотрудниками предприятия пожарные смогли извлечь из резервуара всех пострадавших. Однако семеро скончались по пути в больницу и в реанимации. Двое выживших находятся в стабильном состоянии. Расследование инцидента продолжается.

Ранее на востоке Китая произошло обрушение жилого дома. Погибли 14 человек. На месте трагедии работают более 100 спасателей — под завалами могут оставаться люди.