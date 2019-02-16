В подмосковном Видном скорый поезд сбил насмерть двух мужчин

В подмосковном городе Видное двое мужчин погибли под колесами скорого поезда Москва — Тамбов. По предварительным данным, они переходили железнодорожные пути в неположенном месте.

На месте происшествия работают полицейские, обстоятельства случившегося устанавливаются. Возбуждено уголовное дело, оно расследуется работниками Следственного комитета РФ, передает ТАСС.