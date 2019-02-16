Наместников признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвала тройку лучших игроков по итогам очередного дня регулярного чемпионата. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников признан второй звездой

В ночь на субботу он оформил дубль и сделал результативную передачу в гостевом матче против "Баффало Сэйбрз" и помог команде победить со счетом 6:2.

Первой звездой дня стал голкипер "Нью-Джерси Девилз" Кори Шнайдер, который вышел на замену в гостевом матче против "Миннесоты Уайлд", помог команде отыграть со счета 1:4 и в итоге победить в овертайме – 5:4.

Третьей звездой дня признан форвард "Каролины Харрикейнз" Нино Нидеррайтер, который сделал дубль матче против "Эдмонтон Ойлерз" (3:1).