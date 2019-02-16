Эрдоган пригрозил идлибским боевикам совместной с Россией и Ираном операцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил совместных операций своей страны, России и Ирана против радикальных группировок в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Его слова приводит турецкая газета Hurriyet.

Сохранение перемирия в идлибской зоне деэскалации, по словам турецкого лидера, стало одной из главных тем прошедшего 14 февраля в Сочи саммита президентов России, Ирана и Турции, передает РИА Новости.

По словам Эрдогана, совместные операции в Идлибе могут проводиться в любое время в зависимости от развития событий — никаких препятствий для этого нет. Нынешние меры там предпринимаются ради мира, счастья и процветания жителей Идлиба, добавил он.

Турецкий лидер также отметил, что в Астанинский процесс по Сирии могут быть включены Ирак и Ливан — обе страны имеют общие границы с Сирией и во многих отношениях связаны с ней.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите в Сочи предложил обсудить конкретные шаги по полному и окончательному уничтожению террористов в Идлибе. "В провинции удается поддерживать режим прекращения боевых действий. Это не означает, что мы должны мириться с присутствием в районе Идлиба террористических группировок. Поэтому предлагаю рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран могли бы сообща предпринять для полного уничтожения террористического очага", — сказал он.