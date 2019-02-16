Петров вместо Васильева: "Монако" определился с вице-президентом

Руководство клуба французской Лиги 1 "Монако", который принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, определилось с кандидатом на пост вице-президента, который покинул Вадим Васильев. Его заменит близкий Рыболовлеву человек – Олег Петров.

Как сообщает ведущее французское издание L’Équipe, Петров ранее в футболе не работал, но он близок с владельцем "Монако" и имеет опыт проведения крупных сделок. Основными причинами отставки Васильева инсайдеры называют неудачное выступление команды в текущем сезоне и финансовые потери.

Как уже сообщали Вести.Ru, на фоне спортивных неудач в "Монако" уже дважды меняли главного тренера: сначала португальца Леонарду Жардима сменил бывший известный французский футболист Тьерри Анри, а затем произошла обратная замена. Тем не менее, монегаски занимают 18-е место в таблице и пока не вышли из "зоны вылета".