Двое пострадавших: скорая помощь перевернулась после ДТП в Ленобласти. Видео

Два человека пострадали в результате аварии с участием внедорожника и автомобиля скорой помощи, произошедшей на пересечении улиц Карла Маркса и Победы в Тихвине в минувшую пятницу, 15 февраля.

На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, что машина медиков попыталась проскочить перекресток, однако в нее врезался Land Rover.

После столкновения скорая помощь не устояла в вертикальном положении и опрокинулась на бок.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента пострадали две женщины-фельдшера, госпитализированные с травмами средней степени тяжести.