Харитонов отделался гематомой после удара Митриона в пах

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов получил гематому в результате удара в пах от американца Мэтта Митриона во время боя, который проходил в американском городе Анкасвилл в рамках турнира Bellator 215.

Инцидент случился в самом начале боя. Россиянин получил удар в пах, после чего не смог продолжить поединок. В итоге бой был признан судьями несостоявшимся, а Харитонов был доставлен в больницу.

Там ему сделали УЗИ и диагностировали гематому. "Ничего страшного. – сказал представитель команды россиянина, которого цитирует ТАСС. — Сейчас он вернулся из больницы, и пока ему трудно передвигаться".

Отметим, что Митрион принес извинения пострадавшему и болельщикам. Он заявил, что не хотел нанести сопернику травму.