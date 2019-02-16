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16 февраля 201911:59

НБА. В Шарлотте состоялся Матч восходящих звезд

EPA

В американском Шарлотте стартовал Всезвездный уикенд Национальной баскетбольной ассоциации. Накануне главной игры состоялся Матч восходящих звезд, в котором Сборная США обыграла Сборную мира. На двоих команды набрали более 300 очков. Счет – 161:144.

Лучшим в составе американской команды стал Кайл Кузма из "Лос-Анджелес Лейкерз", который набрал 35 очков и сделал 6 подборов. Его организаторы назвали MVP Матча восходящих звезд. В сборной мира наилучшие показатели у Бена Симмонса из "Филадельфии Севенти Сиксерс": 28 очков, 5 подборов и 6 передач.

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