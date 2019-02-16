Гендиректор S7 Space анонсировал свой уход из компании

Российскую частную компанию S7 Space ("С7 космические транспортные системы", оператор проекта плавучего космодрома "Морской старт") покидает гендиректор Сергей Сопов. Информацию о своем уходе он подтвердил агентству ТАСС, уточнив, что это произойдет до конца следующей недели.

Группа компаний S7 владеет активами комплекса "Морской старт" (Sea Launch). До конца мая 2014 года с этого ракетно-космического комплекса морского базирования было проведено 36 запусков, в том числе 32 успешных. Морская часть комплекса — базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором происходит сборка ракеты и управление предстартовыми операциями. Ракетно-космическая часть представляет собой российско-украинскую ракету "Зенит-3SL" и российский разгонный блок ДМ.

Ближайший запуск по программе "Морского старта" S7 Space планирует в декабре 2019 года. Три запуска запланированы на 2020 год, по четыре — в 2021 году и в 2022 году. Всего за 15 лет S7 Space рассчитывает совершить до 70 коммерческих пусков.

Компания S7 Space разрабатывает собственную многоразовую ракету на основе эскизного проекта создаваемой РКК "Энергия" ракеты "Союз-5". Носитель в компании получил условное название "Союз-7" и "Союз-7SL" (Sea Launch).