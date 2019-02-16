Ребенок, забытый воспитательницей на площадке, сбежал из детсада в Подмосковье. Видео

Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в минувший четверг, 14 февраля, в одном из детских садов в подмосковной Рузе.

По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, воспитательница забыла забрать пятилетнюю девочку с игровой площадки во время прогулки, уведя всю группу в помещение детского дошкольного учреждения.

После этого ребенок почти час без присмотра находился на улице при отрицательной температуре воздуха, после чего самостоятельно покинул территорию детского сада и был обнаружен на детской площадке недалеко от дома случайной прохожей.

Как удалось выяснить СМИ, воспитательница, оставившая ребенка на улице, призналась, что "не привыкла считать детей по головам, когда в группе их мало. А в тот злосчастный день под ее опекой находилось всего 13 детей".

В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действий сотрудников детского учреждения, и принято соответствующее процессуальное решение.