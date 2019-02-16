Появились кадры с места гибели водителя, не заметившего тепловоз под Петербургом

Водитель автомобиля Skoda Yeti погиб в результате столкновения с тепловозом в районе станции Зареченская в Тосно. Очевидцы сняли на видео последствии фатальной аварии.

По предварительной информации, автомобилист не заметил приближающийся поезд и выехал на железнодорожный переезд.

Как сообщают СМИ, 57-летний мужчина скончался на месте ДТП, а его пассажирка получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в лечебное учреждение.