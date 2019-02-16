"Адмирал" одержал волевую победу над "Салаватом" в матче КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге стартовала очередной игровой день регулярного чемпионата. Во Владивостоке местный "Адмирал" принимал уфимский "Салават Юлаев" и одержал волевую победу в серии буллитов со счетом 3:2.

Гости после первого периода вели со счетом 2:0, отличились Владимир Ткачев (9-я минута) и Александр Бурмистров (12-я). Хозяева ответили на это шайбами в исполнении Александра Коннова (38-я) и Александра Угольникова (56-я). Решающий же буллит реализовывал Константин Глазачев.

В турнирной таблице Восточной конференции "Салават", который потерпел четыре поражения подряд, с 70 очками занимает шестое место. "Адмирал" с 47 баллами идет 12-м.