Газовые перспективы Украины оказались "довольно печальными"

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил сомнение в обоснованности желания украинского политика Сергея Таруты заменить российский природный газ украинским на европейском рынке. Ранее депутат Верховной рады Тарута заявил о возможности поставок газа из Украины на запад.

Как рассказал Юшков RT, объемы поставок российского газа в Европу в 2018 году составили 200 миллиардов кубометров. Украина же, по словам эксперта, добывает 19 миллиардов кубометров в год. Даже если верить обещаниям Таруты нарастить добычу газа на Украине до 50 миллиардов кубов, этого явно не хватит для удовлетворения потребностей Европы.

"Себя обеспечить не могут, а тут Россию заменят. Человек, видимо, фактуры не знает", — уверен Юшков.

Максимум добычи газа на Украине был в советское время - 70-80 миллиардов кубометров газа в год. Но с тех пор в стране никто не вкладывался в новые технологии, пояснил Юшков, поэтому объемы добычи газа год от года падают.

По мнению Юшкова, будущее газовой отрасли Украины выглядит "довольно печально".