"Желтый" уровень опасности: московская погода установила абсолютный рекорд

Днем в субботу, 16 февраля, температура воздуха на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ составила 3,4 градуса. Это максимальное значение для нынешней зимы. Накануне воздух в столице прогрелся до 3 градусов.

По прогнозам синоптиков метеобюро Москвы, в ближайшие дни аномально теплая для февраля погода сохранится. Так, предстоящей ночью ожидается минус 2 градуса, днем в воскресенье в городе будет 2-4 градуса тепла, в области — 0-5. В ночь на понедельник и днем в столице ожидается от 3 до 5 градусов мороза, но уже со вторника вновь потеплеет.

Между тем в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности: 17 февраля синоптики обещают сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Как сообщил сотрудник метеобюро, абсолютный максимум тепла для 16 февраля был установлен в 1915 году, когда температура достигла плюс 4,9 градуса. В этом году с начала февраля температура в среднем на 7,3 градуса превосходит норму, а зима в целом пока на 2,6 градуса теплее, чем в другие годы, пишет "Интерфакс".