Украинская провокация: ЕС принял решение о новых санкциях против России

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила в субботу о решении Европейского союза наказать Россию за действия во время провокации украинских военных кораблей в Керченском проливе.

"Решение уже принято на соответствующем уровне", — рассказала министр.

В 2018 году три украинских вооруженных катера нарушили границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. При движении корабли совершали опасные маневры. После задержания моряки и сотрудники СБУ, находившиеся на катерах, были арестованы, пишет РИА Новости.