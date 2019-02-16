Лондон посоветовал Москве изменить поведение

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан призвал Россию изменить свое поведение, чтобы изменились отношения с Лондоном. Об этом он заявил на встрече с первым замглавы МИД РФ Владимиром Титовым, которая прошла в субботу, 16 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Признав, что в отношениях Великобритании и России существуют глубокие разногласия, Данкан подчеркнул, что "российскому государству требуется выбрать иной путь и вести себя как ответственный международный партнер"; только тогда изменения в отношениях будут возможны, передает ТАСС со ссылкой на коммюнике британского МИД.

Вместе с тем Данкан отметил, что у Соединенного Королевства "нет споров с российским народом". "Великобритания продолжает развивать и укреплять наши культурные связи и связи между людьми везде, где это возможно", — приводит слова британского дипломата Форин офис.

РФ, со своей стороны, ранее неоднократно указывала, что в резком ухудшении межгосударственных отношений виновата Великобритания.

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, заявила, что Германия поддерживает санкции против России, но в то же время исключать РФ из политической жизни — это стратегически неправильно.