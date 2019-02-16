16 февраля 201914:14
Участник массового ДТП на заснеженной трассе в США снял на видео момент столкновения
В минувшую пятницу, 15 февраля, непогода спровоцировала серию массовых аварий с участием десятков транспортных средств в штате Миссури на Среднем Западе США.
Так, несколько крупных дорожно-транспортных происшествий произошло на федеральной трассе I-70, неподалеку от города Канзас-Сити. Один из водителей, ставший участником столкновения, снял происходящее на видео.
Как сообщают СМИ, обильный снегопад и температура воздуха, опустившаяся ниже 10 градусов Цельсия, существенно осложнили дорожные условия, и далеко не все автомобилисты сумели безопасно добраться до места назначения.
В настоящее время известно об одном погибшем в результате аварии, количество пострадавших уточняется.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин рассказал о случившемся на татами
- Под американские санкции попал президент ОПЕК
- В Японию будут пускать без виз
- Постановки "Белых касок" разоблачены
- Основатель Baring Vostok задержан вместе с топ-менеджерами
Самое читаемое
-
После смерти Децла вспомнили о роковой кончине его подруги
- Cамую популярную девочку России покупает Голливуд
- Лживые мифы: рассекречены документы об Афганской войне
- Спасла реакция матери: маршрутка сбила санки с ребенком
- Собаки загрызли в кроватке месячного младенца
Вести.Экономика
-
Экономика США: эффект отрезвления
- В акциях Coca-Cola произошел наиболее серьезный обвал с 2008 года
- Топ-10 городов мира с самыми высокими темпами роста цен на недвижимость в 2018 году
- Emerging markets: инвесторы выбирают твердую валюту
- Европа - самое слабое звено
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
BMW назвала российские цены суперкроссоверов X3 M и X4 M
- Россияне выбрали самые полезные опции в автомобилях
- Штрафовать будут без пощады и без скидок!
- Салон нового Land Rover Defender оказался с сюрпризом!
- Новая Bentley Bentayga Speed стала самым быстрым в мире серийным SUV
Недвижимость
-
В России исчезнут дачи
- Бизнесмен хотел продать барак под видом новостройки
- Россиян начали штрафовать за отсутствие домов
- Как сэкономить на ремонте
- Женщина осталась без квартиры после разговора с колдунами
- Жалобы на трещины в стенах назвали призывом к перевороту
Вести.Медицина
-
Еда, которая убивает: почему стоит бояться ультраобработанных продуктов
- Говорят ученые: очередность напитков не имеет значения для похмелья
- Высококалорийные десерты иногда способствуют похудению
- 5 веществ, вызывающих самую сильную зависимость
- Аспирин снижает риск развития рака кишечника и не только
Вести в 20.00
-
Как у президента. "Аурус" выходит в серию
- Норильск пытается откопаться от снега
- Откашлялись: почему в России запрещают известный препарат
Вести-Москва
-
Действия "Победы" в инциденте с Василием Лановым проверит СКР
- Драка со стрельбой в Печатниках: причину выясняет полиция
- Центр спасательных операций "Лидер" отмечает юбилей
- Пушкинский музей представил концертную программу на новый сезон
- Танцевальный эксперимент, первое дыхание весны или гонка по ледяным лабиринтам: афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Нейробиологи узнали, чем отличается мозг аналитиков и креативщиков
- Насекомые могут исчезнуть в течение столетия. Чем это грозит?
- "Оппортьюнити" мёртв: НАСА объявило о завершении миссии марсохода
- В Южной Корее найдены останки древних пауков со светящимися глазами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате
Сегодня
В Мюнхене охранник Порошенко вцепился в журналиста "России 1"
52 минуты назад
Ядерный двигатель для "Буревестника" успешно испытан
4 часа назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций
06.02.2019 10:15
ЧП на границе: Трамп подтвердил, что готов идти до конца
5 часов назад
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками
13.02.2019 15:55
У британки из-за болезни могут отнять дом
39 минут назад
Уникальные артефакты нашли благодаря коммунальной аварии
52 минуты назад
Лондон посоветовал Москве изменить поведение
53 минуты назад
Суд признал педофилом бывшего архиепископа Вашингтона
57 минут назад
После стиха о Бере и Друзе Шнур взялся за Лозу
1 час назад
Бокс. Поветкин может провести бой против Усика
2 часа назад
Мать и дочь скопили в квартире пять машин мусора
2 часа назад
Турция не передумала покупать у России С-400
2 часа назад
Лужков оценил идею объединения Москвы с областью
3 часа назад
На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми
5 часов назад
Мадуро решил защищать Венесуэлу с оружием в руках
8 часов назад
Новый Mercedes-Benz S-класса получит огромный монитор
19 часов назад
Картридж с игрой про Супер Марио продали за $100 тысяч
15.02.2019 14:18
От создателя "Аватара": первые отзывы на фильм "Алита: Боевой ангел"
15.02.2019 14:11
Новые "горячие" BMW X3 M и X4 M оценили в рублях
15.02.2019 14:10
Сергей Лазарев: на Евровидении буду кардинально другим
15.02.2019 13:02
Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары
14.02.2019 13:28
Победитель конкурса "Щелкунчик" Иван Пятков выступит в Доме музыки
13.02.2019 13:32