Мини-футбол. Россиянки уступили Испании в полуфинале Евро-2019

В португальском городке Гондомар проходит решающая стадия чемпионата Европы по мини-футболу (футзалу) среди женщин. Накануне состоялись полуфиналы и сборная России уступила соперницам из Испании со счетом 0:5.

В финальную пульку прошли четыре сильнейшие сборные, которые выиграли групповые состязания. Наша команда опередила в группе 2 сборные Хорватии, Швеции и Словении. Но в полуфинале россиянки ничего не смогли противопоставить испанкам.

В другом полуфинале встречались команды Португалии и Украины. Здесь не менее уверенная победа хозяек состязаний – 5:1. Теперь в финале сыграют Португалия и Испания, а в матче за 3-е место – Россия и Украина.