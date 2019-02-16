Лавров: ЕС страдает от навязанных санкций, Россия хочет видеть его сильным

Евросоюз вступил в бессмысленное противоборство с Россией, и теперь несет многомиллиардные убытки из-за санкционных установок, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Однако Россия заинтересована в открытости и силе Евросоюза, его стремление к суверенности в сфере обороны, по словам российского лидера Владимира Путина, положительно сказывается на укреплении многополярности мира, передает ТАСС.

В то же время бомбардировки Югославии, одностороннее признание независимости Косово и дискриминация российских депутатов в ПАСЕ являются звеньями одной цепи.

После холодной войны было возможно объединение потенциалов европейских государств. Но выбор был сделан в пользу натоцентричности, передает РИА Новости.

Лавров добавил, что Россия выступает против нарушения норм ООН и Всемирной торговой организации. А продвижение интеграционной повестки не должно сопровождаться усилением соперничества и ростом конфронтации. Пример тому — формирование общего евразийского экономического пространства через взаимодействие в формате Евразийский экономический союз — "Один пояс — один путь".

Санкции ЕС в отношении России после инцидента в Керченском — единственно возможная реакция, заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России. Судна были задержаны, а моряки — арестованы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией.