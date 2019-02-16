Украинские вандалы повредили звезду Вечного огня

В субботу в селе Семеновка Запорожской области Украины вандалы разграбили и повредили захоронение воинов, павших во время Великой Отечественной войны. Как установили в полиции, неизвестные украли часть ограждения мемориала и сломали металлическую звезду Вечного огня.

В братской могиле похоронены солдаты, погибшие при освобождении Мелитополя от войск нацистской Германии, пишет ТАСС.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело за "надругательство над могилой". Виновным грозит срок в заключении до семи лет.