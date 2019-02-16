Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok, гражданин США Майкла Kалви отправлен под арест до 13 апреля. Такое решение вынес Басманный суд Москвы в деле о хищении 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный".

В суде Калви заявил, что акционер Артем Аветисян пытается ограничить его в праве комментировать ситуацию с корпоративным конфликтом, ссылаясь на конфиденциальность сведений.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. За пять дней до этого в ФСБ обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов. В 2017 году введенный в заблуждение Юсупов проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 миллиарда рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году.

"ПКБ" передало в рамках отступного соглашения банку акции компании IFTG на 600 тысяч рублей. Это меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Сам Калви считает, что его преследуют из-за корпоративного конфликта между ним и Юсуповым, а также Юсуповым и акционером "Восточного" — бывшим президентом "Юниаструм банка"- Артемом Аветисяном. Калви считает, что перед объединением "Восточного" и "Юниаструм банка" Аветисян выводил средства банка через сделки с фиктивными компаниями, передает "Интерфакс".

Защита обжалует арест Калви, сообщил его адвокат Дмитрий Клеточкин, и будет просить о домашнем аресте или залоге, передает ТАСС.