Фергюсон снова станет тренером "МанЮнайтед". На один день

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" собрался с размахом провести 20-летие одного из самых успешных сезонов в своей истории. В 1999 году "красные дьяволы" выиграли чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. Тренировал "МЮ" легендарный Алекс Фергюсон.

Сэр Алекс снова возглавит самую успешную команду в своей карьере: под его руководством легенды "Манчестер Юнайтед" сыграют 26 мая в благотворительном матче на "Олд Траффорд" против легенд "Баварии". Именно эти два клуба сошлись 20 лет назад в финале Лиги чемпионов и "МЮ" победил 2:1.

При этом победный мяч в ворота немецкой команды забил нынешний главный тренер "Манчестера" норвежец Оле-Гуннар Сульшер, который в том финале вышел на замену на 81-й минуте. Все средства, вырученные с матча, пойдут на счет благотворительного фонда Manchester United Foundation.

"Я действительно с нетерпением жду этого особенного дня на "Олд Траффорд", — цитирует Фергюсона еженедельник "Футбол". – Будет здорово встретить некоторых знакомых и поддержать работу Manchester United Foundation".