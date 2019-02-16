Встреча замглавы МИД РФ и Британии: Форин-офис не удивил

Сообщение британского Форин-офиса о встрече первого заместителя министра иностранных дел РФ Владимира Титова с замглавы МИД Великобритании Аланом Данканом не соответствует ее тональности, заявили российские дипломатические источники, которые цитирует ТАСС.

Ранее в Форин-офисе сообщили, что Данкан встретился с Титовым на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По итогам встречи британской стороной был выпущен пресс-релиз, в котором упоминаются "глубокие разногласия между Москвой и Лондоном". В нем указано, что Данкан во время встречи подчеркнул, что российскому государству придется сменить путь и вести себя как ответственный международный партнер. Только на таких условиях возможно изменение в нынешних отношениях с Россией, говорится в пресс-релизе.

Источник ТАСС считает, что данное заявление ни по сути, ни по духу не соответствует тональности прошедшей встречи. Особенно если учесть настрой на диалог и позитив, который инициативно подчеркивался с британской стороны. Однако данное заявление Форин-офиса было встречено без удивления со стороны российских дипломатов. За последнее время британская сторона не раз запрашивала контакт с российскими представителями, но при этом просила оставлять их конфиденциальными.

В Мюнхене в эти дни проходит 55-я конференция по безопасности. Одной из центральных тем обсуждения стал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Также участники форума обсудят кризис в Венесуэле, проект "Северный поток-2" и грядущий Brexit.