"Уже нет смысла скрывать": жена Башарова озвучила причину развода

Елизавета Башарова сообщила, что разводится со своим мужем Маратом Башаровым.

Женщина написала инста-пост, в котором призналась, что долго не хотела признаваться, это было слишком стыдно. Она искренне любила Марата и отказывалась верить слухам. Но сейчас нет смысла скрывать.

Но теперь стало очевидно: супруг не хочет лечиться от алкоголизма даже ради своей семьи и детей. Но Елизавета надеется, что ради сына Марселя им удастся сохранить дружеские отношения.

Башаров женился на Елизавете Шевырковой в 2016 году, когда та была беременна. В 2018 году стало известно, что актер избивает жену. Четыре года назад бывшая жена Башарова Екатерина Архарова открыто говорила о его рукоприкладстве, пишет Starhit.