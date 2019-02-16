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Франция. Протесты "желтых жилетов" 55 минут назад
Парижская полиция ответила газом на петарды "жилетов"
В Париже в субботу, 16 февраля, проходит очередная акция протеста "желтых жилетов". Колонна демонстрантов отправилась с Елисейских полей на остров Сите. На мосту на набережной Корсики в полицейских из толпы полетели петарды. Сотрудники правоохранительных органов в ответ вынуждены были применить слезоточивый газ. Сперва полицейские пустили в ход газовые баллончики, а затем — газовые гранаты.
Еще один конфликт между представителями "желтых жилетов" и стражами правопорядка произошел на бульваре Сен-Жермен, когда полицейские не дали манифестантам свернуть с установленного маршрута.
Как сообщает ТАСС, у участников шествия в руках оказались не только петарды, но и газовые шашки или файеры. Протестующие выкрикивают оскорбительные лозунги, скандируют кричалки против президента Франции Эммануэля Макрона и полиции. Многие держат плакаты с призывами к референдуму народной инициативы по различным вопросам, требованиями отставки президента и привлечения к ответственности руководство МВД за использование опасных спецсредств при подавлении беспорядков. Протестующие призывают также провести очередную подобную акцию 16 марта.
По маршруту следования манифестантов закрыты пять станций метро. Накануне транспортное управление Парижа заявило о том, что акции "желтых жилетов" повлияют на работу 45 автобусных маршрутов.
На прошлой неделе министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер признал, что в действиях полиции в отношении демонстрантов бывают "перегибы".
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