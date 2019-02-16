В Аргентине попрощались с погибшим футболистом Эмилиано Салой

Церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе аргентинским футболистом Эмилиано Салой прошла в его родном городке Прогресо. Игрок разбился на самолете, когда летел из французского Нанта в валлийский Кардифф. Ему было всего 28 лет.

Церемония прощания прошла на территории футбольной академии "Сан-Мартин де Прогресо", в клубе которого Сала начинал свою игроцкую карьеру, сообщает "Спорт-экспресс". Сотни местных жителей пришли проститься с футболистом и выразить соболезнования его родителям и сестре.

Президента клуба академии "Сан-Мартин де Прогресо" Даниэль Риберо отметил, что было сделано все, чтобы все желающие могли пройти мимо гроба с телом погибшего, оставить памятное письмо, рисунок или цветы.

Как уже сообщали Вести.Ru, Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно. 21 января он отправился на частном самолете в Уэльс, однако за час до посадки судно исчезло с радаров и, как выяснилось, упало в море. 4 февраля обломки летательного аппарата были обнаружены на дне у острова Гернси, в кабине было тело Салы. Останки пилота так и не были обнаружены.