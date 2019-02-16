"Хоть перевести додумались": Порошенко высмеяли за кражу слоганов Путина

Пользователей Сети продолжает веселить предвыборная агитация нынешнего украинского президента Петра Порошенко. Например, один из его предвыборных лозунгов — "Кандидатов много — президент один!" — точная копия слогана Владимира Путина на выборах 2012 года. "Хотя бы додумались перевести", — комментирует один из пользователей в "Твиттере".

предвыборный лозунг президента Петра Порошенко – это точная копия слогана, под которым принимал участие в выборах в 2012 году Владимир Путин pic.twitter.com/55pPrQD6Ay — IRISHA VINNITSKAYA (@IRISHAVIN) 15 февраля 2019 г.

И это — не единственный скопированный Порошенко билборд.

Порошенко та "СолЁдарнЁсть" позичили слоган в "Єдиної РосЁ". pic.twitter.com/5mGRSIBCZN — ПЁд Куполом Верховної Ради (@PidkupolomVR) 7 февраля 2019 г.

Как и не единственная попытка украинского президента подражать Путину. Например, на открытии спортивного комплекса в Харьковской области украинский президент рассказал о своих занятиях самбо и звании кандидата в мастера спорта по дзюдо, напоминает РИА Новости.

В Сети словам Порошенко не верят, отмечая "неспортивный вид" украинского президента. А один из пользователей даже предположил, что звание КМС по дзюдо тот "выменял на шоколадку". Не исключено, что у собственных охранников — один из них ранее сегодня оттолкнул от Порошенко, прибывшего на Мюнхенскую конференцию по безопасности, журналистов телеканала "Россия 1". Фотографию Порошенко и его охраны опубликовал в "Инстаграме" корреспондент ВГТРК Евгений Попов.