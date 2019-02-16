Лавров уличил американцев в нечистоплотности

Вашингтон дал указание представителям стран НАТО не посещать совместный брифинг МИД и Минобороны РФ по крылатой ракете 9М729, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Брифинг, устроенный для военных атташе иностранных государств в Москве 23 января, проигнорировали практически все страны-члены НАТО. Исключением стали лишь представители Болгарии, Турции и Греции, уточнил Лавров. Те, кто принял участие в брифинге и презентации, подтверждают, что он был очень профессиональный и достаточно убедительный. Российские военные были готовы ответить на дополнительные вопросы, которые могли бы возникнуть по итогам брифинга у представителей стран Североатлантического альянса. Но насильно мил не будешь, вспомнил Лавров русскую поговорку, говоря о бойкоте брифинга со стороны НАТО.

Российская сторона по-прежнему открыта для диалога по ДРСМД (договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). И в качестве первого шага для урегулирования ситуации вокруг ДРСМД был инициирован показ ракеты, которую американцы считают нарушением договора. Глава российского внешнеполитического ведомства не сомневается, что бойкот брифинга был устроен по прямой указке Вашингтона. И только три страны осмелились ослушаться.

Он также указал на нечистоплотные попытки Вашингтона мобилизовать своих союзников на возложение обвинений на Москву по разрушению Договора. Хотя заявления о выходе из Договора Трамп делал еще в октябре прошлого года. Затем Вашингтон мобилизовал своих союзников "на обвинение России в сломе этого важнейшего документа". Вряд ли такое поведение можно называть "приглашением к диалогу", считает Лавров.

2 февраля США приостановили в соответствии с указанием президента Дональда Трампа выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Вашингтон начал процесс по выходу из договора, который должен завершиться в августе 2019 года. В тот же день в ответ на решение США президент России Владимир Путин объявил в рамках зеркальных мер о приостановке участия РФ в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.