Ким приедет во Вьетнам за пару дней до встречи с Трампом

25 февраля во Вьетнам приедет Лидер КНДР Ким Чен Ын. Тогда же он встретится с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

На 27-28 февраля запланирована его встреча с главой США Дональдом Трампомю

Страны пытаются договориться о нормализации отношений и денуклеаризации Корейского полуострова. Соответствующие договоренности были достигнуты на саммите в Сингапуре, однако никаких конкретных шагов стороны пока не приняли, передает РИА Новости.