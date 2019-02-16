Москва готова к взаимоуважительному диалогу с Лондоном

Россия готова к возобновлению контактов с Великобританией, если Соединенное королевство изменит "недружественную политику". Об этом заявил замминистра иностранных дел России Владимир Титов в беседе с коллегой из Великобритании Аланом Данканом. Встреча прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, пишет ТАСС.

Россия считает необходимым условием для нормальных отношений "взаимоуважительный и равноправный диалог".

В свою очередь, Лондон ждет от Москвы поведения "ответственного международного партнера".