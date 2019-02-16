Новости В мире

Все видео этой рубрики
16 февраля 201917:59

На украинца завели дело за надругательство над флагом на камеру

Леонид Остальцев

Житель города Коростень Житомирской области Украины сняли и выложил в социальные сети видео, на котором он бьет о землю и ломает государственный флаг страны. Свои действия мужчина сопровождает нецензурной бранью. По этому факту украинская полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции, свой видеоролик автор назвал "Предвыборная агитация".

Статья Уголовного кодекса "Надругательство над государственными символами", по которой заведено дело, предусматривает ответственность от штрафа до ареста сроком на полгода.

Сейчас

17:05

Макрона обвинили в незаконной предвыборной кампании

16:40

Парижская полиция ответила газом на петарды "жилетов"

15:52

Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви

15:48

Украинские вандалы повредили звезду Вечного огня

14:44

Всплыло еще одно видео с нарушениями в ярославской ИК-1

14:08

В Мюнхене охранник Порошенко вцепился в журналиста "России 1"

13:26

"Желтый" уровень опасности: московская погода установила абсолютный рекорд

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Лавров уличил американцев в нечистоплотности

Лавров уличил американцев в нечистоплотности

31 минута назад
Арестованного Калви отправят на карантин

Арестованного Калви отправят на карантин

1 час назад
"Хоть перевести додумались": Порошенко высмеяли за кражу слоганов Путина

"Хоть перевести додумались": Порошенко высмеяли за кражу слоганов Путина

50 минут назад
Парижская полиция ответила газом на петарды "жилетов"

Парижская полиция ответила газом на петарды "жилетов"

1 час назад
Новый Т-90 приравняли к высокоточному оружию

Новый Т-90 приравняли к высокоточному оружию

24 минуты назад
Пушков обратил внимание на фразу Меркель о Порошенко

Пушков обратил внимание на фразу Меркель о Порошенко

7 минут назад
Байден заявил, что "агрессивная" Россия слабеет, а Китай усиливается

Байден заявил, что "агрессивная" Россия слабеет, а Китай усиливается

7 минут назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
Рябков: США нацелились на продавливание своих подходов по всем вопросам

Рябков: США нацелились на продавливание своих подходов по всем вопросам

3 часа назад
Всплыло еще одно видео с нарушениями в ярославской ИК-1

Всплыло еще одно видео с нарушениями в ярославской ИК-1

3 часа назад
В Мюнхене охранник Порошенко вцепился в журналиста "России 1"

В Мюнхене охранник Порошенко вцепился в журналиста "России 1"

3 часа назад
Колонка Андрея Медведева: Афганская война

Колонка Андрея Медведева: Афганская война

2 часа назад
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

13.02.2019 15:55
Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

12.02.2019 15:14
На украинца завели дело за надругательство над флагом на камеру

На украинца завели дело за надругательство над флагом на камеру

17 минут назад
Москва готова к взаимоуважительному диалогу с Лондоном

Москва готова к взаимоуважительному диалогу с Лондоном

17 минут назад
Отец пострадавшего на "Викторе Черномырдине" попросил Бастрыкина о помощи

Отец пострадавшего на "Викторе Черномырдине" попросил Бастрыкина о помощи

18 минут назад
Макрона обвинили в незаконной предвыборной кампании

Макрона обвинили в незаконной предвыборной кампании

51 минута назад
В Аргентине попрощались с погибшим футболистом Эмилиано Салой

В Аргентине попрощались с погибшим футболистом Эмилиано Салой

56 минут назад
Ким приедет во Вьетнам за пару дней до встречи с Трампом

Ким приедет во Вьетнам за пару дней до встречи с Трампом

58 минут назад
"Барыс" уступил "Авангарду", но досрочно выиграл дивизион Чернышева

"Барыс" уступил "Авангарду", но досрочно выиграл дивизион Чернышева

1 час назад
С Сергеем Захаровым простились аплодисментами

С Сергеем Захаровым простились аплодисментами

1 час назад
"Уже нет смысла скрывать": жена Башарова озвучила причину развода

"Уже нет смысла скрывать": жена Башарова озвучила причину развода

1 час назад
Фергюсон снова станет тренером "МанЮнайтед". На один день

Фергюсон снова станет тренером "МанЮнайтед". На один день

1 час назад
Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за квартиру

Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за квартиру

2 часа назад
Украинские вандалы повредили звезду Вечного огня

Украинские вандалы повредили звезду Вечного огня

2 часа назад
Переименование Македонии: обвинения в адрес России остались голословными

Переименование Македонии: обвинения в адрес России остались голословными

2 часа назад
Жена и дети Мауро Икарди подверглись нападению в Милане

Жена и дети Мауро Икарди подверглись нападению в Милане

2 часа назад
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире из-за Brexit

Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире из-за Brexit

2 часа назад
Камеры наблюдения запечатлели драку между полицейскими и посетителями бара в Уфе

Камеры наблюдения запечатлели драку между полицейскими и посетителями бара в Уфе

2 часа назад
Клинцевич и Шеремет ответили на заявление Роговцевой о россиянах и украинцах

Клинцевич и Шеремет ответили на заявление Роговцевой о россиянах и украинцах

3 часа назад
Мини-футбол. Россиянки уступили Испании в полуфинале Евро-2019

Мини-футбол. Россиянки уступили Испании в полуфинале Евро-2019

3 часа назад
Пенс призвал отказаться от оружия "с Востока" и "Северного потока"

Пенс призвал отказаться от оружия "с Востока" и "Северного потока"

3 часа назад
У британки из-за болезни могут отнять дом

У британки из-за болезни могут отнять дом

3 часа назад
Уникальные артефакты нашли благодаря коммунальной аварии

Уникальные артефакты нашли благодаря коммунальной аварии

3 часа назад
Bellator выплатит гонорары Харитонову и Митриону за несостоявшийся бой

Bellator выплатит гонорары Харитонову и Митриону за несостоявшийся бой

4 часа назад
Газовые перспективы Украины оказались "довольно печальными"

Газовые перспективы Украины оказались "довольно печальными"

5 часов назад
Шведские ученые объяснили загадки в деле о гибели группы Дятлова

Шведские ученые объяснили загадки в деле о гибели группы Дятлова

5 часов назад
Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес

Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес

5 часов назад
Турция не передумала покупать у России С-400

Турция не передумала покупать у России С-400

6 часов назад
Ядерный двигатель для "Буревестника" успешно испытан

Ядерный двигатель для "Буревестника" успешно испытан

7 часов назад
На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми

На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми

8 часов назад
ЧП на границе: Трамп подтвердил, что готов идти до конца

ЧП на границе: Трамп подтвердил, что готов идти до конца

8 часов назад
Фармацевты не имеют права на ошибку: "Эреспал" изымают из обращения после 40 лет использования

Фармацевты не имеют права на ошибку: "Эреспал" изымают из обращения после 40 лет использования

14 часов назад
Новый Mercedes-Benz S-класса получит огромный монитор

Новый Mercedes-Benz S-класса получит огромный монитор

22 часа назад
Картридж с игрой про Супер Марио продали за $100 тысяч

Картридж с игрой про Супер Марио продали за $100 тысяч

15.02.2019 14:18
От создателя "Аватара": первые отзывы на фильм "Алита: Боевой ангел"

От создателя "Аватара": первые отзывы на фильм "Алита: Боевой ангел"

15.02.2019 14:11
Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары

Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары

14.02.2019 13:28