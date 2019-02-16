На украинца завели дело за надругательство над флагом на камеру

Житель города Коростень Житомирской области Украины сняли и выложил в социальные сети видео, на котором он бьет о землю и ломает государственный флаг страны. Свои действия мужчина сопровождает нецензурной бранью. По этому факту украинская полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции, свой видеоролик автор назвал "Предвыборная агитация".

Статья Уголовного кодекса "Надругательство над государственными символами", по которой заведено дело, предусматривает ответственность от штрафа до ареста сроком на полгода.