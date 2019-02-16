Лоза стихи Шнурова не читал, но осуждает

Собака лает, ветер носит: так отреагировал певец Юрий Лоза на ироничное стихотворение лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова на его счет. Шнуров высказался по поводу реплики Лозы в адрес украинской актрисы, народной артистки СССР Ады Роговцевой.

Лоза ранее призвал с пониманием отнестись к призыву актрисы к украинцам "изолировать себя" от россиян, так как их не переучить и не переговорить, учитывая возраст артистки — ей 81 год.

"Мы не ждали, но пришла подмога, комментатором всего вдруг стал Лоза!" — отметил Сергей Шунров. "Вездесущий Юра", по словам Шнура, — "замечательно большой специалист" по любым вопросам. Стихотворение лидер "Ленинграда" разместил в своем "Инстаграме".

Сам Юрий Лоза в ответ порадовался, что в 65 лет дожил до того, что ему посвящают стихи, однако оговорился, что не читал их и вообще не считает творчество Шнурова стихами.

"Почему я, поэт, должен отвечать не поэту? — заявил Лоза радиостанции "Говорит Москва". — Что вы думаете, что я опущусь до его языка и тоже начну материться, и с ним полемизировать?" "Просто уровень разный", — добавил он.