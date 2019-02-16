Оружие для "духов": Ковтун рассказал о документах, изобличающих "наших партнеров"

Герой "Вестей в субботу" — полковник Владимир Ковтун, ветеран Афганистана, которого накануне президент Путин удостоил звания Герой России за захват американских трофеев в Кандагаре 32 года назад.

Владимир Ковтун признался, что перестал считать свои боевые выходы, когда их перевалило за сотню. И даже тот, что вошел в мировую историю, называет не более чем "одним из".

"Увидев, что один из моджахедов уходит с чем-то, я погнался за ним, за мной два разведчика были, догнал, забрал трубу, дипломат", — вспоминает ветеран афганской войны, Герой России Владимир Ковтун.

Вот так просто. Ни слова о выброске с вертолета под шквальным огнем моджахедов и про то, что числом противник превосходил группу советского спецназа в несколько раз.

"У меня был позывной "Днепр", потому что очень много было с ним связано, жена с ребенком в то время была в Киеве, очень много было с Украиной связано, переводчик у мены был из Киева. Поэтому я выбрал для себя позывной "Днепр", — рассказал Ковтун.

- Что было важнее всего услышать?

- Что "вертушки" летят, — отметил Владимир Ковтун.

На тот раз работу сделали, ушли без единого ранения. А реальную ценность трофеев смогли оценить сразу по дороге на базу в вертолете.

"На трубах было написано "Стингер", в дипломате были документы, которые обличали наших партнеров во вмешательстве во внутренние дела Афганистана, в поставки вооружений "духам", — вспоминает Ковтун.

Американский переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер". Значений у слова много, но в данном случае подойдет перевод "жало". Выпускался с 1981 года. Простой и легкий. Всего 15 килограммов. Расчет состоит из двух человек. Но справится с управлением может даже один боец. Навел на цель, нажал на кнопку — дальше ракета все сделает сама.

За год с момента появления ПЗРК "Стингер" у моджахедов авиация советской 40-й армии понесла серьезные потери. Сбили 23 вертолета. Захват хотя бы одного комплекса решал сразу две задачи. Военную: советские специалисты смогли бы разработать эффективные системы защиты от "Стингера". Политическую.

На фото — группа советского спецназа на базе в Кандагаре с трофейными "Стингерами". Американцам, до этого момента отрицавшим свое участи в афганском конфликте, крыть больше было нечем.

- Вас представляли тогда к Герою Советского Союза?

- Да, — сказал Владимир Ковтун.

- Почему так получилось, что не дали награду?

- Я не могу сказать. Я был старший лейтенант, я был боевая единица, не штабная, поэтому я штабные дела не знаю.

Спокойно ждал 32 года. И вот он, указ Президента Российской Федерации от 15 февраля. Высшая награда государства. За героизм, мужество и отвагу.

"Приятно, что тут скрывать. Но приятно то, что это — признание всей нашей структуры, не только мое. Потому что я без своих бойцов, разведчиков сделать ничего не смог бы", — сказал Ковтун.

- Большая награда для всех?

- Для всех, это правда. Судьба всегда посылает сигналы, будь то ранение, контузия. Это не то, на что можно обращать внимание, потому что это война.

- А что важно?

- Важно, чтобы после тяжелого боя все были живы. Пускай ранены, но живы. И мои наставники, мои учителя, старшие офицеры говорили: "Самое большое счастье — это когда ты приходишь с результатом, не важно, избитый, побитый, но с результатом, а за тобой все шестнадцать человек идут живые".

Пока был в Афганистане, дома ждала семья. Старшая дочь Светлана была еще совсем маленькой, но прекрасно помнит тот момент, когда папа наконец-то вернулся с войны.

"Такой яркий момент у меня в памяти, что открывается дверь, заходит папа, и переполнение радостью, неимоверным счастьем", — рассказала Светлана Солдатова.

- А что он за отец, если не секрет?

- Самый лучший отец, которого можно придумать.

Служил, пока хватало здоровья. Но семь ранений и две контузии, конечно, дали о себе знать. Пришлось выйти на пенсию. Хотя до сих пор после его рукопожатия рука остывает не сразу.

Сегодня полковник Ковтун — фермер. Руководит хозяйством во Владимирской области. Его гражданские подчиненные шутят, что от его спокойного, но строгого взгляда куры несутся в два раза быстрее.