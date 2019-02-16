Путин и Макрон обсудили по телефону актуальные проблемы

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в субботу провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили положение дел в Сирии и на Украине.

Путин рассказал Макрону об итогах саммита по сирийскому урегулированию в Сочи с участием глав Ирана и Турции, пишет "Интерфакс". Президенты согласились, что ускорить мирный процесс в САР поможет скорейшее начало работы Конституционного комитета.

Российский президент предупредил французского коллегу о готовящихся провокациях с использованием отравляющих веществ в провинции Идлиб. В целом, Путин и Макрон оценили обстановку в Сирии как рискованную для международной безопасности.

Французский президент пообещал продолжить уничтожение сил ИГ (запрещена в РФ) в Сирии, а также защищать мирное население. Как заявил Макрон, выборы президента Сирии должны пройти под наблюдением ООН.

Во второй части беседы Путин привлек внимание французского коллеги к усилению антироссийской политики властей Украины. Как отметил Путин, президентская кампания на Украине не соответствует демократическим нормам и принципам ОБСЕ.