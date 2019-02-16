В здании ИТМО в центре Питера произошло обрушение

В Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики на улице Ломоносова произошло обрушение перекрытий со второго по пятый этажи, передает ТАСС.

ЧП произошло в ремонтируемом учебном корпусе. Площадь обрушения составила порядка 150 квадратных метров.

Под завалами могут находиться до 20 человек, передает "Интерфакс".

60 человек эвакуировали, сообщает РИА Новости.

Вероятная причина обрушения нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

От МЧС РФ к ликвидация последствий обрушения привлечены 54 человека и 14 единиц техники.