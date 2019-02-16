Новые антироссийские санкции ЕС будут "мягкими"

Новые санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе будут направлены в отношении конкретных лиц, заявила во время Мюнхенского форума по безопасности министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она уточнила, что меры уже обсуждались на уровне послов стран ЕС.

По словам Кнайсль, речь идет о так называемых "мягких санкциях". Они не касаются энергетики, товарооборота между странами и пр., а направлены на конкретных лиц. Им будет усложнена процедура получения виз или визы выдаваться не будут.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники со встречи послов стран ЕС сообщило, что ЕС согласовал санкции в отношении восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. Имена лиц, в отношении которых предполагается ввести санкции, пока не сообщались. Об ограничительных мерах в отношении них может быть объявлено на встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник в Брюсселе.

Во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения судов через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Корабли были задержаны, 24 украинских моряка арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.