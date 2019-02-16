Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

В Москве проходит этап Гран-при по художественной гимнастике. В первый соревновательный день определялись победительницы в личном многоборье. Весь пьедестал домашних соревнований заняли российские спортсменки.

Дина Аверина заняла первое место, показав результат 84,20 балла. Второй стала ее сестра Арина Аверина (79,95), третий результат показала еще одна россиянка Александра Солдатова (79,90).

В воскресенье спортсменки определят сильнейших в отдельных видах программы.