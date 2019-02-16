Коктейль Молотова и нацистские надписи: нападение на храм УПЦ в Кривом Роге

Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в криворожский Вознесенский храм, говорится в сообщении, распространенном Украинской православной церковью. В нем также уточняется, что вандалы оставили нацистские надписи на стенах церкви.

В результате возгорания серьезно пострадали центральные входные двери храма, построенного в 1876 году, и надвратная икона. Инцидент произошел в пятницу вечером. Участники акта вандализма пока не установлены. На месте преступления работают следователи.

Ранее глава "Киевского патриархата" Филарет рассказал, как Украина может забрать Почаевскую лавру и Киево-Печерскую лавру, принадлежащие Украинской православной церкви Московского патриархата. О захвате раскольниками храмов УПЦ президент Украины Петр Порошенко сказал: "Всему свое время".